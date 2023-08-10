Жительница Пензы обвиняется в причинении смерти супругу Криминал

Пенза, 10 августа 2023. PenzaNews. 42-летняя жительница Пензы обвиняется в причинении смерти супругу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 25 июля 2023 года в квартире на улице Карпинского в городе Пензе в процессе совместного употребления спиртного между супругами произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина ударил обвиняемую и оскорбил. Разозлившись, женщина схватила нож и нанесла супругу один удар в область груди. Осознав, что совершила, она вызвала скорую медицинскую помощь. Через несколько часов потерпевший скончался от полученного ранения в больнице», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по решению суда женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — указано в тексте.