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Жительница Пензы обвиняется в причинении смерти супругу

09:49 | 10.08.2023 | Криминал

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Пенза, 10 августа 2023. PenzaNews. 42-летняя жительница Пензы обвиняется в причинении смерти супругу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Жительница Пензы обвиняется в причинении смерти супругу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 25 июля 2023 года в квартире на улице Карпинского в городе Пензе в процессе совместного употребления спиртного между супругами произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина ударил обвиняемую и оскорбил. Разозлившись, женщина схватила нож и нанесла супругу один удар в область груди. Осознав, что совершила, она вызвала скорую медицинскую помощь. Через несколько часов потерпевший скончался от полученного ранения в больнице», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по решению суда женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — указано в тексте.

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