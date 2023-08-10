Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику правоохранительных органов» и лишилась более 320 тыс. рублей Криминал

Пенза, 10 августа 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1969 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 320 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «блокировки операций» звонивший посоветовал собеседнице опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого заявительница подала заявку на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, пензячка перечислила деньги в размере более 320 тыс. рублей на счета, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».