Пензенец после телефонного общения с «менеджером банка» лишился более 224 тыс. рублей Криминал

Пенза, 10 августа 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1971 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась менеджером банка и сообщила, что мошенники пытаются снять с его счета деньги, лишился более 224 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая предложила мужчине установить мобильное приложение, а затем продиктовать коды из SMS, чтобы якобы сохранить его сбережения.

«После предоставления информации пензенец обнаружил, что с его банковской карты произошло списание более 224 тыс. рублей. После этого он осознал, что стал жертвой злоумышленников, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело.