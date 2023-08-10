Житель Пензенской области осужден за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации Криминал

Пенза, 10 августа 2023. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области вынес приговор жителю региона 1984 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что осужденный сбыл специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации, с установленным на нем программным обеспечением, предоставляющим негласный доступ к определению местоположения, содержанию телефонных переговоров, передаваемым посредством SMS-сообщений данным, мобильным приложениям, а также записи акустической, фото- и видеоинформации, циркулирующей в окружении мобильного телефона», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.