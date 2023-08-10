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Житель Пензенской области осужден за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации

15:53 | 10.08.2023 | Криминал

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Пенза, 10 августа 2023. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области вынес приговор жителю региона 1984 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензенской области осужден за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что осужденный сбыл специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации, с установленным на нем программным обеспечением, предоставляющим негласный доступ к определению местоположения, содержанию телефонных переговоров, передаваемым посредством SMS-сообщений данным, мобильным приложениям, а также записи акустической, фото- и видеоинформации, циркулирующей в окружении мобильного телефона», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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