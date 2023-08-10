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В Земетчинском районе перед судом предстанет мужчина, трижды управлявший автомобилем в состоянии опьянения

16:44 | 10.08.2023 | Криминал

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Пенза, 10 августа 2023. PenzaNews. Прокуратура Земетчинского района Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого 62-летнего местного жителя, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

В Земетчинском районе перед судом предстанет мужчина, трижды управлявший автомобилем в состоянии опьянения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как установлено в ходе расследования, земетчинец в апреле текущего года был осужден приговором суда по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения к 200 часам обязательных работ и лишен права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев. Однако должных выводов мужчина для себя не сделал и днем 14 мая 2023 года, через 4 дня после вступления приговора в законную силу, употребил спиртные напитки и отправился на автомобиле знакомого «ВАЗ-21070» к односельчанину на другую улицу села Ушинка. В пункте назначения он был остановлен сотрудниками полиции и отстранен от управления автомобилем», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина вину признал.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Земетчинский районный суд. За повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством (ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ), злоумышленнику мировым судьей назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ», — сказано в тексте.

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