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В Кузнецке завершено расследование уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии

17:35 | 10.08.2023 | Криминал

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Пенза, 10 августа 2023. PenzaNews. Кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего жителя города Кузнецка в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

В Кузнецке завершено расследование уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, обвиняемый, судимый в 2008 году за вымогательство и кражу, осенью 2014 года в результате проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, [...] признан лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, — так называемым «смотрящим» в ряде районов Пензенской области, а фактически «положенцем» — уголовным авторитетом, находящимся в положении «вора в законе» в период отсутствия последнего. С 2014 по 2022 год он лично и с помощью лиц, придерживающихся криминальной идеологии, организовывал сбор денежных средств и пополнял общую материальную базу, разрешал имущественные и неимущественные споры и конфликты, назначал криминально ориентированных лиц на нижестоящий уровень преступной иерархии, осуществлял покровительство лицам, намеревающимся совершить либо уже совершившим преступления», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не признал.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

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