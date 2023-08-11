Жительница Пензы, предоставившая паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, получила 8 месяцев исправительных работ Криминал

Пенза, 11 августа 2023. PenzaNews. Наказание в виде 8 месяцев исправительных работ назначено 47-летней жительнице Пензы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

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«Следствием и судом установлено, что в июне 2022 года обвиняемой знакомый предложил за вознаграждение в размере 2 тыс. рублей оформить ее фиктивным руководителем юридического лица. Она согласилась, встретилась с ним в одном из торговых центров города Пензы и предоставила свой паспорт. После подготовки необходимого пакета документов в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ней как о руководителе общества с ограниченной ответственностью. При этом обвиняемая не имела намерения фактически руководить данным юридическим лицом и осуществлять предпринимательскую деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и кражи.

«Приговором суда ей назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в сообщении.