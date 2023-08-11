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Пензенцу грозит лишение свободы на срок до одного года за хищение продуктов питания из магазина

14:29 | 11.08.2023 | Криминал

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Пенза, 11 августа 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до одного года грозит жителю Пензы 1970 года рождения за хищение из магазина продуктов питания на сумму около 1,3 тыс. рублей.

Пензенцу грозит лишение свободы на срок до одного года за хищение продуктов питания из магазина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности и был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».

Как следует из пресс-релиза, злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что украденные продукты он съел.

В сообщении уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

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