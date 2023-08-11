В Пензе завершено расследование дела о похищении и незаконном лишении свободы нескольких человек Криминал

Пенза, 11 августа 2023. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению девяти человек в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение человека» и ч. 3 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».

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«По данным следствия, не позднее февраля 2020 года житель Пензенской области создал центр социальной адаптации лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для получения дохода под видом осуществления деятельности по реабилитации больных алкогольной и наркотической зависимостью он создал преступную группу, в которую вошли еще восемь человек. С июля 2020 года по март 2022 года участниками преступной группы в арендованные на территории города Пензы помещения принудительно доставлялись лица, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, и содержались против их воли. При этом места содержания исключали возможность покинуть их по собственной воле, сообщить об этом желании своим родственникам и знакомым либо сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Из него следует, что потерпевшими признаны семь человек из Москвы, Саратовской и Пензенской областей, к ним применялись методы физического и морально-психологического воздействия, унижающие их честь и достоинство.

«Родственники и знакомые потерпевших не обладали информацией о реальных условиях проживания в центрах и оплачивали реабилитационные курсы, не являющиеся в действительности таковыми, стоимостью от 20 до 40 тыс. рублей в месяц», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.