Жительница Пензы обвиняется в незаконном получении около 900 тыс. рублей на несуществующего ребенка Криминал

Пенза, 11 августа 2023. PenzaNews. 43-летняя жительница Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«По версии следствия, в период с декабря 2021 года по январь 2022 года женщина предоставила в территориальный отдел ЗАГС города Москвы документы, содержащие ложные сведения о рождении у нее вне медицинской организации дочери. На основании данных документов должностными лицами отдела ЗАГС выдано соответствующее свидетельство о рождении. Используя этот документ, злоумышленница обратилась в социальное управление Пензы и с февраля 2022 года по июнь 2023 года получала социальные выплаты, всего на сумму около 369 тыс. рублей. В феврале 2023 года она получила сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 524 тыс. 527 рублей 90 копеек», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе предварительного следствия женщина вину признала, в целях обеспечения заявленных исковых требований на ее земельный участок, расположенный в Колышлейском районе, наложен арест.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы. Женщине грозит до шести лет лишения свободы», — добавляется в сообщении.