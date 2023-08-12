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Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 1,4 млн. рублей

09:59 | 12.08.2023 | Криминал

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Пенза, 12 августа 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1988 года рождения лишилась 1,4 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 1,4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник, который представился сотрудником силового ведомства, убедил собеседницу, что некие лица пытаются перевести деньги с ее счетов, поэтому требуется оформить кредит и самостоятельно перечислить средства на «безопасный» счет.

«После этого заявительница направилась в отделения банков, где подала заявки на оформление [кредитов] и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, пензячка перечислила пятью платежами деньги в размере 1,4 млн. рублей на неизвестный счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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