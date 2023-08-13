Жительница Пензы перевела телефонным мошенникам более 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 13 августа 2023. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась более 1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Женщина пояснила, что ей на рабочий телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником дознания. Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через некоторое время на сотовый телефон пензячки позвонил другой незнакомец, который выдал себя за сотрудника Центробанка, убедил собеседницу для сохранения сбережений самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет.

«Поверив звонившему и прослушав его инструкции, заявительница направилась в отделения банков, где подала заявки на оформление кредитов. На следующий день пензячка обналичила денежные средства. [...] Затем жительница Пензы воспользовалась банкоматом и перевела [...] более 1 млн. рублей на счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».