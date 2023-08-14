18:18:42 Понедельник, 14 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Городищенском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено дело

13:55 | 14.08.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 14 августа 2023. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области 1950 года рождения угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Городищенском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено дело

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что ранее из-за конфликтных отношений гражданин сообщил своей супруге 1952 года рождения, чтобы она покинула его жилье и переехала в другое место, что она и сделала. Вечером пенсионер, находясь у себя в домовладении в компании новой пассии, увидел, что к нему пришла супруга. Женщина сообщила о необходимости собрать свои оставшиеся вещи. [...] В ходе возникшего конфликта злоумышленник стал угрожать женщине убийством штыковой лопатой. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Читайте также
В Башмаковском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке мини-трактора
Пензенцу грозит лишение свободы на срок до одного года за хищение продуктов питания из магазина Жительница Пензы, предоставившая паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, получила 8 месяцев исправительных работ
В Башмаковском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено дело В Кузнецке завершено расследование уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама