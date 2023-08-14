В Городищенском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено дело Криминал

Пенза, 14 августа 2023. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области 1950 года рождения угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Полицейские выяснили, что ранее из-за конфликтных отношений гражданин сообщил своей супруге 1952 года рождения, чтобы она покинула его жилье и переехала в другое место, что она и сделала. Вечером пенсионер, находясь у себя в домовладении в компании новой пассии, увидел, что к нему пришла супруга. Женщина сообщила о необходимости собрать свои оставшиеся вещи. [...] В ходе возникшего конфликта злоумышленник стал угрожать женщине убийством штыковой лопатой. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.