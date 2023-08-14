В Кузнецком районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки 13 берез Криминал

Пенза, 14 августа 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ возбуждено в Кузнецком районе Пензенской области по факту незаконной рубки 13 берез, ущерб от действий злоумышленника составил свыше 350 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В результате грамотных и слаженных действий сотрудников уголовного розыска злоумышленник был задержан и доставлен в отделение полиции, где его личность была установлена. Им оказался житель Кузнецкого района 1980 года рождения. По версии следствия, местный житель спилил лесные насаждения с помощью бензопилы, после чего на личном автомобиле перевез к себе по месту жительства. Злоумышленник в содеянном признался и раскаялся», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.