Житель Сердобска после общения с «сотрудницей банка» лишился более 710 тыс. рублей Криминал

Пенза, 15 августа 2023. PenzaNews. Житель Сердобска Пензенской области 1978 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 710 тыс. рублей.

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«Чтобы сохранить сбережения, мнимая специалистка настоятельно порекомендовала перечислить деньги на «безопасный счет». Следуя инструкциям, в течение недели заявитель в отделениях банков оформил три кредита, а также кредитную карту. [...] В дальнейшем сердобчанин воспользовался банкоматом и перечислил денежные средства в общей сумме более 710 тыс. рублей на различные неизвестные счета, предоставленные злоумышленницей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».