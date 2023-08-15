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Житель Сердобска после общения с «сотрудницей банка» лишился более 710 тыс. рублей

12:21 | 15.08.2023 | Криминал

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Пенза, 15 августа 2023. PenzaNews. Житель Сердобска Пензенской области 1978 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 710 тыс. рублей.

Житель Сердобска после общения с «сотрудницей банка» лишился более 710 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Чтобы сохранить сбережения, мнимая специалистка настоятельно порекомендовала перечислить деньги на «безопасный счет». Следуя инструкциям, в течение недели заявитель в отделениях банков оформил три кредита, а также кредитную карту. [...] В дальнейшем сердобчанин воспользовался банкоматом и перечислил денежные средства в общей сумме более 710 тыс. рублей на различные неизвестные счета, предоставленные злоумышленницей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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