Житель Пачелмского района стал жертвой мошенничества при покупке двигателя для микроавтобуса Криминал

Пенза, 15 августа 2023. PenzaNews. Житель Пачелмского района Пензенской области 1968 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке двигателя для микроавтобуса.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, на одном из сайтов в интернете мужчина увидел информацию о продаже мотора за 90 тыс. рублей и оставил свои контакты для связи, через некоторое время ему позвонил незнакомец, представившийся менеджером по продажам, с которым он договорился о покупке и доставке двигателя.

«С помощью мобильного банка мужчина перечислил на счет неизвестного лица указанную сумму денежных средств, однако двигатель так и не получил. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин обратился в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».