В Пензе полицейские изъяли из оборота более 50 тонн контрафактной бытовой химии Криминал

Пенза, 15 августа 2023. PenzaNews. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Пензенской области пресекли нелегальное производство бытовой химии, задержаны четверо жителей Пензы, которые подозреваются в незаконном использовании средств индивидуализации товаров, совершенном организованной группой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Криминальный бизнес был организован в складском помещении, где оборудовали цех по изготовлению жидкости для мытья посуды и пластиковой упаковки для нее. Предварительно установлено, что на продукцию без ведома правообладателя наносился товарный знак известного мирового бренда. Контрафакт распространялся на территории разных регионов Российской Федерации. В ходе обысков полицейские изъяли свыше 50 тонн готовой продукции. [...] Задержаны работавшие на нелегальном производстве граждане среднеазиатских республик. В отношении двоих мигрантов составлены протоколы о нарушении режима пребывания в Российской Федерации. Судом принято решение об их выдворении из страны», — сказала она.

По словам Ирины Волк, следователем следственного управления УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

«Организатору бизнеса также инкриминируется организация незаконной миграции. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавила она.