В Пензе бывший сотрудник исправительной колонии получил условный срок и штраф за взяточничество Криминал

Пенза, 16 августа 2023. PenzaNews. Бывший младший инспектор одной из исправительных колоний УФСИН России по Пензенской области получил условный срок и штраф за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Пензенской области совместно с ОСБ УФСИН России по Пензенской области установлено, что осужденный, являясь должностным лицом, неоднократно незаконно передавал лицам, находящимся под стражей в учреждении, мобильные телефоны за денежное вознаграждение», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что бывшему сотруднику исправительной колонии назначено наказание в виде 3 лет и 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 69 тыс. 800 рублей.

В сообщении уточняется, что уголовное дело было расследовано следственным управлением СКР по Пензенской области, приговор суда вступил в законную силу.