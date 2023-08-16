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Житель Вадинского района после общения с «сотрудником правоохранительных органов» лишился 890 тыс. рублей

11:17 | 16.08.2023 | Криминал

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Пенза, 16 августа 2023. PenzaNews. Житель Вадинского района Пензенской области 1979 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился 890 тыс. рублей.

Житель Вадинского района после общения с «сотрудником правоохранительных органов» лишился 890 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Чтобы сохранить деньги, мнимый работник предложил гражданину перечислить их на «безопасный счет». Воспользовавшись банкоматом, заявитель перечислил деньги в размере 890 тыс. рублей на счета, предоставленные злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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