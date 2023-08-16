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В Кузнецке мужчине, забравшему чужие деньги из лотка банкомата, грозит до двух лет лишения свободы

12:02 | 16.08.2023 | Криминал

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Пенза, 16 августа 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит ранее судимому жителю Кузнецка Пензенской области 1982 года рождения, который забрал чужие деньги из лотка банкомата.

В Кузнецке мужчине, забравшему чужие деньги из лотка банкомата, грозит до двух лет лишения свободы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативники выяснили, что кузнечанин украл денежные средства в размере 100 тыс. рублей. Деньги были оставлены без присмотра в лотке банкомата, находящегося в торговом центре, и принадлежали жителю Кузнецка 1959 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания. По его словам, похищенные денежные средства он потратил на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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