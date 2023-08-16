В Кузнецке мужчине, забравшему чужие деньги из лотка банкомата, грозит до двух лет лишения свободы Криминал

Пенза, 16 августа 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит ранее судимому жителю Кузнецка Пензенской области 1982 года рождения, который забрал чужие деньги из лотка банкомата.

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«Оперативники выяснили, что кузнечанин украл денежные средства в размере 100 тыс. рублей. Деньги были оставлены без присмотра в лотке банкомата, находящегося в торговом центре, и принадлежали жителю Кузнецка 1959 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания. По его словам, похищенные денежные средства он потратил на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».