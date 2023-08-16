20:16:40 Среда, 16 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины

15:26 | 16.08.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 16 августа 2023. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя областного центра, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Житель Пензы предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте прокуратуры региона, 22 июня около аптеки на улице Ленина в Пензе злоумышленник, будучи пьяным, повздорил с мужчиной и нанес ему один удар раскладным ножом в область печени.

«Вину обвиняемый признал и пояснил, что познакомился с ранее неизвестным ему мужчиной в кафе, где распивал с ним спиртные напитки. Между ними произошла ссора из-за неуважительного отношения нового знакомого к окружающим, в том числе высказывания им оскорбительных слов. Конфликт продолжился у аптеки. После удара ножом он направился к себе домой, нож выкинул на следующий день в реку Суру», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также
В пруду у больницы №6 в Пензе утонул мужчина, начата доследственная проверка В Кузнецке мужчине, забравшему чужие деньги из лотка банкомата, грозит до двух лет лишения свободы
За оплату покупок чужой картой жительнице Заречного грозит реальный срок В Пензе при пожаре в многоквартирном доме спасены десять человек
В Городищенском районе мужчина угрожал брату убийством, возбуждено дело Житель Пачелмского района стал жертвой мошенничества при покупке двигателя для микроавтобуса
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама