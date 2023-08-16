Житель Пензы предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины Криминал

Пенза, 16 августа 2023. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя областного центра, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте прокуратуры региона, 22 июня около аптеки на улице Ленина в Пензе злоумышленник, будучи пьяным, повздорил с мужчиной и нанес ему один удар раскладным ножом в область печени.

«Вину обвиняемый признал и пояснил, что познакомился с ранее неизвестным ему мужчиной в кафе, где распивал с ним спиртные напитки. Между ними произошла ссора из-за неуважительного отношения нового знакомого к окружающим, в том числе высказывания им оскорбительных слов. Конфликт продолжился у аптеки. После удара ножом он направился к себе домой, нож выкинул на следующий день в реку Суру», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.