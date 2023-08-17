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В Пензе мужчина обвиняется в причинении смерти сожительнице

15:30 | 17.08.2023 | Криминал

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Пенза, 17 августа 2023. PenzaNews. 52-летний житель Пензы обвиняется в причинении смерти сожительнице.

В Пензе мужчина обвиняется в причинении смерти сожительнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 5 августа 2023 года в квартире на улице Ульяновской в городе Пензе в процессе совместного употребления спиртного между обвиняемым и его сожительницей произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина нанес множественные удары ножкой от табурета по голове потерпевшей и покинул квартиру. Потерпевшая скончалась от открытых ран головы, повлекших развитие массивной кровопотери», — говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что по решению суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.

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