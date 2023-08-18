В Пензе женщина подозревается в покушении на убийство знакомого Криминал

Пенза, 18 августа 2023. PenzaNews. 31-летняя жительница Пензы подозревается в покушении на убийство своего знакомого.

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«По данным следствия, вечером 4 августа 2023 года подозреваемая и ее знакомый находились по месту жительства женщины. Между ними произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений. Злоумышленница с целью причинения смерти своему знакомому нанесла ему несколько ударов ножом по груди и голове. Преступный умысел на убийство потерпевшего не был доведен подозреваемой до конца, поскольку потерпевший скрылся от нее в соседней квартире. Пострадавшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемая вину в совершенном преступлении не признала.

«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления и закрепление доказательственной базы», — сказано в тексте.