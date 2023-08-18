До шести лет лишения свободы грозит молодому пензенцу, который оплатил покупки чужой картой Криминал

Пенза, 18 августа 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензы 2004 года рождения, который оплатил найденной банковской картой покупки на сумму около 5 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился мужчина, который потерял карту, и сообщил, что обнаружил в личном кабинете онлайн-банка операции о списании денег за покупки, совершенные в разных магазинах города.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили ранее судимого местного жителя 2004 года рождения, подозреваемого в совершении преступления. Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что карту нашел в торговом центре и воспользовался ей, оплатив покупки в магазинах», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».