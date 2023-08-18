22:36:00 Пятница, 18 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

До шести лет лишения свободы грозит молодому пензенцу, который оплатил покупки чужой картой

16:21 | 18.08.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 18 августа 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензы 2004 года рождения, который оплатил найденной банковской картой покупки на сумму около 5 тыс. рублей.

До шести лет лишения свободы грозит молодому пензенцу, который оплатил покупки чужой картой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился мужчина, который потерял карту, и сообщил, что обнаружил в личном кабинете онлайн-банка операции о списании денег за покупки, совершенные в разных магазинах города.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили ранее судимого местного жителя 2004 года рождения, подозреваемого в совершении преступления. Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что карту нашел в торговом центре и воспользовался ей, оплатив покупки в магазинах», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Читайте также
В Пензенской области полицейские раскрыли кражу породистых жеребцов Пензенцу грозит реальный срок за хищение продуктов питания из магазина
В Нижнеломовском районе опрокинулась легковушка, пострадал водитель В Заречном водитель автомобиля «Kia Optima» сбил ребенка на велосипеде
В Заречном пожилая женщина по совету «сотрудника правоохранительных органов» перечислила на «безопасный счет» более 1,3 млн. рублей Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся три дня
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама