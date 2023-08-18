Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Платформа» Криминал

Пенза, 18 августа 2023. PenzaNews. Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Платформа».

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, дело было возбуждено после личного приема граждан, который в Городище провел и.о. руководителя регионального следственного управления СКР Сергей Родионов.

«На прием к исполняющему обязанности руководителя управления обратились работники общества с ограниченной ответственностью «Платформа» по вопросу невыплаты заработной платы свыше двух месяцев (с марта 2022 года по август 2023 года). Общая задолженность перед работниками составляет не менее 1 млн. 684 тыс. рублей. [...] В ходе следствия будут приняты все необходимые меры для погашения задолженности по заработной плате», — сказано в тексте.