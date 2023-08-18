В Пензенской области полицейские раскрыли кражу породистых жеребцов Криминал

Пенза, 18 августа 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции Пензенского района раскрыли кражу трех породистых жеребцов, которых злоумышленники намеревались продать на убой.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратились три женщины и заявили, что с территории незапертой конюшни в селе Калинино неизвестные похитили принадлежащих им трех жеребцов, материальный ущерб составил более 250 тыс. рублей.

«В результате грамотных и слаженных действий сотрудников уголовного розыска злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции, где их личности были установлены. Ими оказались ранее судимые жители Пензы 1999 и 2000 годов рождения. Полицейские выяснили, что ранее один из злоумышленников познакомился с одной из потерпевших и знал, что она содержит дорогостоящих скакунов в конюшне. Сговорившись, ночью двое пензенцев приехали на автомобиле «ГАЗ» к намеченному месту преступления. После этого фигуранты перевезли коней на грузовой машине в Городищенский район Пензенской области для дальнейшей продажи на убой», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что похищенные жеребцы возвращены законным владелицам, в отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сказано в тексте.