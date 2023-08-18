22:36:13 Пятница, 18 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области полицейские раскрыли кражу породистых жеребцов

17:48 | 18.08.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 18 августа 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции Пензенского района раскрыли кражу трех породистых жеребцов, которых злоумышленники намеревались продать на убой.

В Пензенской области полицейские раскрыли кражу породистых жеребцов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратились три женщины и заявили, что с территории незапертой конюшни в селе Калинино неизвестные похитили принадлежащих им трех жеребцов, материальный ущерб составил более 250 тыс. рублей.

«В результате грамотных и слаженных действий сотрудников уголовного розыска злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции, где их личности были установлены. Ими оказались ранее судимые жители Пензы 1999 и 2000 годов рождения. Полицейские выяснили, что ранее один из злоумышленников познакомился с одной из потерпевших и знал, что она содержит дорогостоящих скакунов в конюшне. Сговорившись, ночью двое пензенцев приехали на автомобиле «ГАЗ» к намеченному месту преступления. После этого фигуранты перевезли коней на грузовой машине в Городищенский район Пензенской области для дальнейшей продажи на убой», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что похищенные жеребцы возвращены законным владелицам, в отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сказано в тексте.

Читайте также
До шести лет лишения свободы грозит молодому пензенцу, который оплатил покупки чужой картой Пензенцу грозит реальный срок за хищение продуктов питания из магазина
В Нижнеломовском районе опрокинулась легковушка, пострадал водитель В Заречном водитель автомобиля «Kia Optima» сбил ребенка на велосипеде
В Заречном пожилая женщина по совету «сотрудника правоохранительных органов» перечислила на «безопасный счет» более 1,3 млн. рублей Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся три дня
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама