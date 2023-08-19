Жительница Пензы по совету незнакомки перевела около 1,4 млн. рублей на чужой счет Криминал

Пенза, 19 августа 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1967 года рождения попалась на уловку телефонной мошенницы, выдавшей себя за сотрудницу Центробанка, и перевела около 1,4 млн. рублей на чужой счет.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленница убедила собеседницу, что некие лица пытаются войти в ее личный кабинет, поэтому необходимо перевести сбережения на «безопасный» счет.

«Следуя инструкциям, заявительница направилась в отделение банка, где сняла денежные средства в размере около 1,4 млн. рублей. Затем, воспользовавшись банкоматом, она перечислила указанную сумму на счет, предоставленный злоумышленницей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщине было известно о подобных способах обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».