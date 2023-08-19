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Жительница Пензы по совету незнакомки перевела около 1,4 млн. рублей на чужой счет

11:03 | 19.08.2023 | Криминал

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Пенза, 19 августа 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1967 года рождения попалась на уловку телефонной мошенницы, выдавшей себя за сотрудницу Центробанка, и перевела около 1,4 млн. рублей на чужой счет.

Жительница Пензы по совету незнакомки перевела около 1,4 млн. рублей на чужой счет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленница убедила собеседницу, что некие лица пытаются войти в ее личный кабинет, поэтому необходимо перевести сбережения на «безопасный» счет.

«Следуя инструкциям, заявительница направилась в отделение банка, где сняла денежные средства в размере около 1,4 млн. рублей. Затем, воспользовавшись банкоматом, она перечислила указанную сумму на счет, предоставленный злоумышленницей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщине было известно о подобных способах обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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