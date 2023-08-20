В Пензенской области к 6 годам колонии приговорена женщина, до смерти избившая сожителя вазой Криминал

Пенза, 20 августа 2023. PenzaNews. 49-летняя женщина, до смерти избившая сожителя вазой в селе Грабово Пензенской области, приговорена к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года жительница села Грабово употребляла спиртное совместно со своим сожителем и братом. В процессе распития алкогольных напитков между обвиняемой и сожителем произошла ссора, так как она стала отбирать у него спиртное. Сожитель ударил женщину по лицу, разбив ей губу. Злоумышленница взяла керамическую вазу и нанесла несколько ударов в область головы потерпевшего», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после случившегося женщина и ее брат обратились за помощью к соседям, который вызвали скорую помощь.

«Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины», — уточняется в тексте.

В сообщении указано, что смерть 60-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия от полученной травмы головы, осложнившейся массивной кровопотерей.

«Приговор вступил в законную силу», — отмечается в пресс-релизе.