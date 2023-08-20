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Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке детского квадроцикла

13:05 | 20.08.2023 | Криминал

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Пенза, 20 августа 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1988 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке детского квадроцикла.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке детского квадроцикла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, он нашел в интернете заинтересовавшее его объявление, после чего в ходе переписки договорился о покупке товара и доставке транспортной компанией.

«После этого заявитель перечислил на банковский счет неизвестного лица 30 тыс. рублей, однако транспорт так и не получил. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а пензенец понял, что его обманули», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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