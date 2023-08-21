Житель Сурска предстанет перед судом за убийство Криминал

Пенза, 21 августа 2023. PenzaNews. Городищенский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела об убийстве 66-летней женщины.

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«По данным следствия, 30 мая 2023 года обвиняемый вместе со своей сожительницей и ее подругой распивали спиртные напитки по месту жительства мужчины. Сожительница обвиняемого через некоторое время ушла в другую комнату спать. Мужчина и гостья остались на кухне и продолжили употреблять алкоголь. Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес удары в область головы и шеи, после чего мужчина ушел спать», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что позднее сожительница обвиняемого обнаружила тело своей подруги и вызвала скорую помощь, прибывшие медработники констатировали смерть женщины от острой кровопотери.

«68-летний мужчина в ходе следствия содержался под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.