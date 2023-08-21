16:53:37 Понедельник, 21 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Сурска предстанет перед судом за убийство

09:43 | 21.08.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 21 августа 2023. PenzaNews. Городищенский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела об убийстве 66-летней женщины.

Житель Сурска предстанет перед судом за убийство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 30 мая 2023 года обвиняемый вместе со своей сожительницей и ее подругой распивали спиртные напитки по месту жительства мужчины. Сожительница обвиняемого через некоторое время ушла в другую комнату спать. Мужчина и гостья остались на кухне и продолжили употреблять алкоголь. Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес удары в область головы и шеи, после чего мужчина ушел спать», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что позднее сожительница обвиняемого обнаружила тело своей подруги и вызвала скорую помощь, прибывшие медработники констатировали смерть женщины от острой кровопотери.

«68-летний мужчина в ходе следствия содержался под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

Читайте также
Житель Земетчинского района задержан по подозрению в убийстве мужчины В ДТП в Колышлейском районе пострадали мужчина и ребенок
Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке станка для производства мебели Жительница Колышлейского района по совету «сотрудника Центробанка» перевела на чужой счет более полумиллиона рублей
В Кузнецке пожилая женщина госпитализирована после наезда автомобиля Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке детского квадроцикла
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама