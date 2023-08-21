Жительница Колышлейского района по совету «сотрудника Центробанка» перевела на чужой счет более полумиллиона рублей Криминал

Пенза, 21 августа 2023. PenzaNews. Жительница Колышлейского района Пензенской области 1969 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более полумиллиона рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого заявительница подала заявку на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере 543 тыс. рублей на счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».