Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке станка для производства мебели Криминал

Пенза, 21 августа 2023. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1988 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке станка для производства мебели по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки мужчина договорился о сделке, после чего перечислил на банковский счет неизвестного более 117 тыс. рублей, однако станок так и не получил.

В тексте добавляется, что после перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь и удалил объявление.

«О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.