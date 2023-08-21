16:53:51 Понедельник, 21 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке станка для производства мебели

13:23 | 21.08.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 21 августа 2023. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1988 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке станка для производства мебели по объявлению в интернете.

Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке станка для производства мебели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки мужчина договорился о сделке, после чего перечислил на банковский счет неизвестного более 117 тыс. рублей, однако станок так и не получил.

В тексте добавляется, что после перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь и удалил объявление.

«О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

Читайте также
Житель Земетчинского района задержан по подозрению в убийстве мужчины В ДТП в Колышлейском районе пострадали мужчина и ребенок
Жительница Колышлейского района по совету «сотрудника Центробанка» перевела на чужой счет более полумиллиона рублей В Кузнецке пожилая женщина госпитализирована после наезда автомобиля
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке детского квадроцикла В результате опрокидывания квадроцикла под Пензой пострадали два человека
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама