Житель Земетчинского района задержан по подозрению в убийстве мужчины Криминал

Пенза, 21 августа 2023. PenzaNews. 43-летний житель Земетчинского района Пензенской области задержан по подозрению в убийстве мужчины.

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«По данным следствия, ночью 20 августа 2023 года на улице Центральной в поселке Пролетарский Земетчинского района между подозреваемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его знакомым произошел конфликт, закончившийся дракой. [...] Фигурант уголовного дела направился к себе домой, взял кухонный нож и вернулся обратно для того, чтобы продолжить выяснение отношений. Не обнаружив оппонента на месте конфликта, подозреваемый вступил на улице в словесную перепалку с незнакомым ранее мужчиной. В ходе возникшей ссоры злоумышленник нанес потерпевшему имевшимся при себе ножом один удар в область груди. Пострадавший на попутной автомашине был доставлен в больницу, где медицинские работники констатировали его смерть», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что вину мужчина признал, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.