16:53:58 Понедельник, 21 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Земетчинского района задержан по подозрению в убийстве мужчины

15:16 | 21.08.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 21 августа 2023. PenzaNews. 43-летний житель Земетчинского района Пензенской области задержан по подозрению в убийстве мужчины.

Житель Земетчинского района задержан по подозрению в убийстве мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, ночью 20 августа 2023 года на улице Центральной в поселке Пролетарский Земетчинского района между подозреваемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его знакомым произошел конфликт, закончившийся дракой. [...] Фигурант уголовного дела направился к себе домой, взял кухонный нож и вернулся обратно для того, чтобы продолжить выяснение отношений. Не обнаружив оппонента на месте конфликта, подозреваемый вступил на улице в словесную перепалку с незнакомым ранее мужчиной. В ходе возникшей ссоры злоумышленник нанес потерпевшему имевшимся при себе ножом один удар в область груди. Пострадавший на попутной автомашине был доставлен в больницу, где медицинские работники констатировали его смерть», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что вину мужчина признал, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.

Читайте также
В ДТП в Колышлейском районе пострадали мужчина и ребенок Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке станка для производства мебели
Жительница Колышлейского района по совету «сотрудника Центробанка» перевела на чужой счет более полумиллиона рублей В Кузнецке пожилая женщина госпитализирована после наезда автомобиля
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке детского квадроцикла В результате опрокидывания квадроцикла под Пензой пострадали два человека
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама