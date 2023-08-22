Жительница Сурска поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась более 250 тыс. рублей Криминал

Пенза, 22 августа 2023. PenzaNews. Жительница Сурска Пензенской области 1961 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 250 тыс. рублей.

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«Чтобы предотвратить «мошеннические действия», мнимый специалист предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет». После этого женщина подала заявку на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере более 250 тыс. рублей на счет, предоставленный злоумышленником. Позже заявительница осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».