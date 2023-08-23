Житель Кузнецка после общения с «сотрудницей банка» лишился более 580 тыс. рублей Криминал

Пенза, 23 августа 2023. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1974 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 580 тыс. рублей.

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«Чтобы сохранить деньги, мнимая специалистка предложила гражданину перечислить их на «безопасный счет». Воспользовавшись банкоматом, заявитель перечислил деньги в размере более 580 тыс. рублей на несколько счетов, предоставленные злоумышленницей. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».