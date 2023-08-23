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В Пензе мужчина облил кислотой автомобиль племянницы, возбуждено уголовное дело

12:43 | 23.08.2023 | Криминал

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Пенза, 23 августа 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1951 года рождения, который долгое время конфликтовал с семьей племянницы, облил ее автомобиль кислотой, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В Пензе мужчина облил кислотой автомобиль племянницы, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что ранее данный мужчина продолжительное время на бытовой почве конфликтовал с семьей племянницы 1979 года рождения, домовладение которой находится по соседству. Пензенец взял кислоту из своего гаража и направился к территории дома родственницы. Облив химическим веществом автомобиль племянницы, пенсионер вернулся в гараж», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Из него следует, что причиненный ущерб составил более 114 тыс. рублей.

«Мужчина в содеянном сознался», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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