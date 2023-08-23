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Молодой пензенец лишился 163 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте

13:57 | 23.08.2023 | Криминал

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Пенза, 23 августа 2023. PenzaNews. 18-летний житель Пензы перевел на неизвестные банковские счета 163 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте.

Молодой пензенец лишился 163 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, молодой человек увидел в интернете объявление о заработке, зарегистрировался на сайте, после чего ему позвонил неизвестный, который предложил заработать на инвестировании в криптовалюту.

«Данное предложение заявителя заинтересовало, и он согласился. В чате пензенец получал инструкции по ведению торгов и различные консультации. Неизвестный убедил клиента, что для открытия счета ему необходимо вложить денежные средства путем их зачисления на различные банковские счета, обещая в скором времени большую прибыль. Затем житель Пензы перевел денежные средства в размере 163 тыс. рублей на неизвестные банковские счета. В дальнейшем гражданин понял, что его обманули», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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