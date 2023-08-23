Уроженец Суляевки предстанет перед судом за угон трактора Криминал

Пенза, 23 августа 2023. PenzaNews. 23-летний уроженец села Суляевка Лопатинского района Пензенской области предстанет перед судом за угон трактора, на котором он пытался доехать до дома, однако не справился с управлением и съехал в овраг.

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«По версии дознания, 21 мая 2023 года около 4.00 обвиняемый [...] с целью доехать до своего места жительства совершил неправомерное завладение трактором «МТЗ-80», принадлежащего односельчанину. В процессе движения на угнанном тракторе злоумышленник не справился с его управлением и совершил съезд в овраг», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, в результате владельцу трактора был причинен ущерб на сотни тысяч рублей, а сам угонщик получил тяжкие телесные повреждения.

«Молодой человек раскаялся и возместил потерпевшему причиненный ущерб. После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.