19:03:46 Среда, 23 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Уроженец Суляевки предстанет перед судом за угон трактора

16:56 | 23.08.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 23 августа 2023. PenzaNews. 23-летний уроженец села Суляевка Лопатинского района Пензенской области предстанет перед судом за угон трактора, на котором он пытался доехать до дома, однако не справился с управлением и съехал в овраг.

Уроженец Суляевки предстанет перед судом за угон трактора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии дознания, 21 мая 2023 года около 4.00 обвиняемый [...] с целью доехать до своего места жительства совершил неправомерное завладение трактором «МТЗ-80», принадлежащего односельчанину. В процессе движения на угнанном тракторе злоумышленник не справился с его управлением и совершил съезд в овраг», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, в результате владельцу трактора был причинен ущерб на сотни тысяч рублей, а сам угонщик получил тяжкие телесные повреждения.

«Молодой человек раскаялся и возместил потерпевшему причиненный ущерб. После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

Читайте также
В Кузнецком районе столкнулись три автомобиля, пострадала женщина-водитель В Пензенской области в ходе профилактического мероприятия «Автоперевозчик» выявлено 176 нарушений
Завершен ремонт моста через реку Илим в Неверкино Молодой пензенец лишился 163 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте
В Никольском районе ликвидирован лесной пожар В Пензенской области выявлено 12 нарушений правил пожарной безопасности в лесах
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама