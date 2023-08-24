Житель Пензы получил 4 года колонии строгого режима за покушение на убийство и кражу Криминал

Пенза, 24 августа 2023. PenzaNews. 33-летний житель Пензы приговорен к четырем годам колонии строгого режима за покушение на убийство и кражу.

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«Следствием и судом установлено, что ночью 19 декабря 2022 года фигурант уголовного дела в одном из баров города Пензы познакомился с посетителем. В процессе общения между мужчинами произошел конфликт из-за девушки, который перерос в драку. Разозлившись и намереваясь продолжить выяснение отношений, злоумышленник проследовал домой, где взял нож и вернулся в бар. Между мужчинами снова завязалась потасовка, которая продолжилась на улице. Имевшимся при себе ножом он нанес оппоненту не менее трех ударов в область грудной клетки, затем оттащил потерпевшего к территории заброшенной стройки на улице Ульяновской и оставил его там. Преступный умысел, направленный на убийство, не был доведен им до конца, поскольку потерпевший был обнаружен прохожими, в связи с чем ему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе следствия был установлен еще один криминальный эпизод: летом прошлого года мужчина похитил из сарая в садоводческом товариществе «Надежда» термостат стоимостью более 8 тыс. рублей, который сдал в комиссионный магазин.

«В ходе следствия и судебного разбирательства житель Пензы содержался под стражей. Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказано в тексте.