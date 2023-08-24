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До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший соседу убийством

13:24 | 24.08.2023 | Криминал

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Пенза, 24 августа 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности жителю Пензы 1987 года рождения, который угрожал соседу убийством.

До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший соседу убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что ночью данный мужчина находился около своего дома совместно с пензенцем 2002 года рождения, где между мужчинами произошла словесная перепалка. В ходе возникшей ссоры злоумышленник стал угрожать своему соседу убийством ножом. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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