Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке «BMW X6» Криминал

Пенза, 24 августа 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1986 года рождения стал жертвой мошенничества, пытаясь приобрести автомобиль «BMW X6» по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки мужчина договорился о покупке и доставке транспортного средства, ознакомился с договором поставки в электронном виде, после чего перечислил на банковский счет неизвестного лица 619 тыс. рублей, однако автомобиль так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».