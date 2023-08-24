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В Пензе преподаватель вуза получил условный срок и штраф за взятки

15:54 | 24.08.2023 | Криминал

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Пенза, 24 августа 2023. PenzaNews. Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 60 тыс. рублей назначено старшему преподавателю одного из пензенских университетов, который признан виновным в получении двух взяток.

В Пензе преподаватель вуза получил условный срок и штраф за взятки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что не позднее 19 января 2022 года студент обратился к преподавателю кафедры с просьбой оказать ему содействие в сдаче зачетов за четвертый курс обучения. Они договорились, что преподаватель внесет заведомо ложные сведения о сдаче учащимся промежуточной аттестации за взятку в размере 20 тыс. рублей. Студент перечислил на его банковскую карту указанную сумму, а преподаватель вуза внес фиктивные сведения о сдаче зачета в зачетную книжку студента, аттестационные ведомости и экзаменационные листы без фактической проверки знаний и навыков», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что еще одну взятку в размере 20 тыс. рублей аналогичным способом осужденный получил от того же студента за внесение в документы не соответствующих действительности сведений о сдаче им зачетов за первый, второй и третий курсы обучения.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 60 тыс. рублей и лишением права проводить промежуточную аттестацию в виде приема зачетов сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.

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