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Вступил в силу приговор экс-главе администрации Кижеватовского сельсовета по делу о мошенничестве

10:00 | 25.08.2023 | Криминал

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Пенза, 25 августа 2023. PenzaNews. Приговор Бессоновского районного суда Пензенской области в отношении бывшего главы администрации Кижеватовского сельсовета Ивана Кондрашкина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

Вступил в силу приговор экс-главе администрации Кижеватовского сельсовета по делу о мошенничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе расследования установлено, что осужденный, являясь главой администрации Кижеватовского сельсовета, используя свое служебное положение в корыстных целях, изготовил не менее четырех фиктивных выписок из похозяйственных книг, необходимых для упрощенной процедуры оформления земельных участков в собственность, в отношении третьих лиц, не имевших права на получение таких выписок. В результате незаконных действий Кондрашкина И.М. муниципальному образованию [...] в лице администрации Бессоновского района Пензенской области причинен ущерб на сумму 1 млн. 517,5 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что экс-главе администрации Кижеватовского сельсовета назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

«Уголовное дело расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области», — добавляется в сообщении.

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