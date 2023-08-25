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Житель Наровчатского района получил условный срок за неправомерный оборот средств платежей

18:10 | 25.08.2023 | Криминал

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Пенза, 25 августа 2023. PenzaNews. Наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено 57-летнему жителю Наровчатского района Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Житель Наровчатского района получил условный срок за неправомерный оборот средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что весной 2019 года к жителю Наровчатского района обратился знакомый и предложил зарегистрировать его в качестве фиктивного руководителя общества с ограниченной ответственностью. Тот согласился и предоставил свой паспорт. После сбора необходимого пакета документов он был зарегистрирован в качестве генерального директора организации, не имея при этом намерения фактически руководить данным юридическим лицом и осуществлять предпринимательскую деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что осенью 2020 года по просьбе того же знакомого мужчина открыл в двух банках расчетные счета и передал карты, логин и пароль, обеспечивающие возможность проведения банковских операций.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор вступил в законную силу», — сказано в тексте.

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