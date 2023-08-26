Установлена личность мужчины, подозреваемого в повреждении чужого автомобиля в Неверкинском районе Криминал

Пенза, 26 августа 2023. PenzaNews. Полицейские установили личность мужчины, подозреваемого в повреждении чужого автомобиля «ВАЗ-210740» в Неверкинском районе Пензенской области.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, преступление было совершено ночью, когда предполагаемый злоумышленник прогуливался по улице после распития спиртного.

«Обнаружив припаркованный автомобиль марки «ВАЗ-210740» около дома, житель Неверкинского района предположил, что он принадлежит его знакомому, с которым у него неприязненные отношения. Затем мужчина достал гвоздь и повредил колеса транспортного средства, после чего разбил камнем задние стекла», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в результате произошедшего местной жительнице 2002 года рождения, которой принадлежит данный автомобиль, был причинен ущерб на сумму более 22 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Умышленные уничтожение или повреждение имущества»]», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.