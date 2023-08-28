В Пензенской области будут судить москвичку, которая пыталась дать взятку следователю Криминал

Пенза, 28 августа 2023. PenzaNews. Жительница Москвы предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки следователю каменского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

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Из него следует, что в июле 2023 года женщина пыталась передать 10 тыс. рублей следователю, чтобы он не избирал в отношении ее мужа меру пресечения и прекратил уголовное дело, которое находилось в его производстве.

«Следователь от получения незаконного вознаграждения отказался. [...] Жительнице Москвы предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки. Вину в совершении инкриминируемого коррупционного преступления она признала. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.