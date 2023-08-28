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До двух лет лишения свободы может получить житель Сурска, угрожавший мужчине убийством

13:25 | 28.08.2023 | Криминал

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Пенза, 28 августа 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности жителю Сурска Пензенской области 1980 года рождения, который угрожал мужчине убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Сурска, угрожавший мужчине убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что [...] мужчина находился около дома, где встретил местного жителя 1981 года рождения. В ходе внезапно возникшей ссоры злоумышленник стал угрожать гражданину убийством металлической трубой. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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