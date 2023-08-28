Жительница Мокшанского района стала жертвой мошенничества при покупке досок Криминал

Пенза, 28 августа 2023. PenzaNews. Жительница Мокшанского района Пензенской области 1977 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке досок по объявлению в социальной сети.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в ходе переписки женщина договорилась о сделке, после чего перечислила на банковский счет неизвестного 24 тыс. рублей, однако доски так и не получила.

В тексте добавляется, что после перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь.

«О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.