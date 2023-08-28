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Жительница Мокшанского района стала жертвой мошенничества при покупке досок

14:21 | 28.08.2023 | Криминал

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Пенза, 28 августа 2023. PenzaNews. Жительница Мокшанского района Пензенской области 1977 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке досок по объявлению в социальной сети.

Жительница Мокшанского района стала жертвой мошенничества при покупке досок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в ходе переписки женщина договорилась о сделке, после чего перечислила на банковский счет неизвестного 24 тыс. рублей, однако доски так и не получила.

В тексте добавляется, что после перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь.

«О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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