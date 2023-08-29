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Житель Мичуринского в надежде получить «бонусы от банка» попался на уловку мошенника

09:28 | 29.08.2023 | Криминал

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Пенза, 29 августа 2023. PenzaNews. Житель поселка Мичуринский Пензенского района 1984 года рождения лишился денег после телефонного общения с «сотрудником банка», который сообщил, что ему положены бонусы в размере 9 тыс. рублей, однако, чтобы их получить, необходимо совершить ряд операций в приложении.

Житель Мичуринского в надежде получить «бонусы от банка» попался на уловку мошенника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина выполнил все указания звонившего, в том числе перевел более 177 тыс. рублей на неизвестный счет.

«Позже житель Пензенского района осознал, что стал жертвой злоумышленников, и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в тексте.

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