Житель Мичуринского в надежде получить «бонусы от банка» попался на уловку мошенника Криминал

Пенза, 29 августа 2023. PenzaNews. Житель поселка Мичуринский Пензенского района 1984 года рождения лишился денег после телефонного общения с «сотрудником банка», который сообщил, что ему положены бонусы в размере 9 тыс. рублей, однако, чтобы их получить, необходимо совершить ряд операций в приложении.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина выполнил все указания звонившего, в том числе перевел более 177 тыс. рублей на неизвестный счет.

«Позже житель Пензенского района осознал, что стал жертвой злоумышленников, и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в тексте.