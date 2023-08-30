Житель Пензы по совету незнакомца оформил кредит и перевел на чужие счета более 1,1 млн. рублей Криминал

Пенза, 30 августа 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1963 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником государственной организации и сообщил, что мошенники пытаются списать с его карты деньги и оформить кредит, лишился более 1,1 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнику опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого заявитель подал заявку на оформление и получил денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, он перечислил пятью операциями деньги в размере более 1,1 млн. рублей на счета, предоставленные злоумышленником. Позже пензенец осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».